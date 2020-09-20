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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع جميع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع أورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك واهتم بصحتك ولا تلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

التنافر الفلكي اليوم قد يجعلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك وقد تشعر بتشوش مشاعرك ومن المهم أن تصبر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

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