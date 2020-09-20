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حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
برج السرطان

برج السرطان

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان وخاصة من الرجال، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تمنحك كل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

 القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

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