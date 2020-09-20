حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بكبرياءه الشديد، ورغبته دائما في أن يكون في مركز قيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

التنافر الفلكي قد يجعلك اليوم تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.