محمد عز يعلن إصابته في "العضلة الخلفية" ويعلق: "قل أعوذ برب الفلق"

تعرّض الفنان الشاب محمد عز، لإصابة في العضلة الخلفية، حسبما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واستعان محمد عز، عبر حسابه على "فيس بوك"، بآيات قرآنية لسورة "الفلق"، معلقًا عليها: الحمد لله تمزق في العضلة الخلفية، يا رب أنت الشافي.

وشارك محمد عز في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار ماهر دويدار، وجسد خلاله شخصية أحد ضباط كمين البرث الذي استشهد وأصيب عدد من أبطاله عام 2017 إثر هجوم إرهابي، وفي مقدمتهم الشهيد أحمد منسي.

ويشارك حاليًا محمد عز، بمسلسل "بأثر رجعي" تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام، بطولة مي سليم، هالة فاخر، خالد محروس، محمد حسني، هاجر الشرنوبي، شمس، وإيناس شيحة.

وفي شهر يونيو الماضي، طرح محمد عز أغنيته الجديدة "سنين بتضيع" عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

وأعلن عز عبر حسابه الشخصي بفيس بوك طرح الأغنية الجديدة، قائلًا: "سنين بتضيع" أول عرض ليها على يوتيوب يالا بينا نتفرج كلنا على الغنوة مع بعضينا لأول مرة".

أغنية "سنين بتضيع" من كلمات الشاعر الغنائي رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فها محمد عز تجربة الغناء، فقد قدم عددًا كبيرًا من الأغاني الشعبية منها "ودان ع الحيط"، "شبعان دلع"، "فكرني مرتاح". وصرح عز في لقاء تلفزيوني سابق أنه ممثل واتجاهه للغناء الشعبي ليس إلا مجرد هواية.