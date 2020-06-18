محمد عز يكشف كواليس العمل مع مدير أعماله بعد وفاته: كان بيستلف ويديني

نعى الفنان محمد عز صديقه ومدير أعماله مينا نور بعد وفاته، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عليها قائلاً: "أول ما أشتغل معايا قولتله أنا أجرى ضعيف معييش فلوس اديهالك.. قالي أنا بحبك وعاوز أشتغل معاك وأنا معاك على الحلوة والمرة، وكان قد كلمته في الحلوة والمرة في ضهرى وفي كتفى لو نجحت يطير من الفرحة ولو وقعت أو الأيام ضيقتها علينا كان أول واحد يقومنى على حيلي".

وأضاف،"قسمنا الرغيف والسيجارة والفلوس.. أما كانت تزنق معايا كان يروح يستلف ويدينى ويقولي لازم يبقى شكلك كويس قدام الناس.. كان بيتقطع لو حد كل حقي وكان ممكن يعمل المستحيل عشان حقي يرجعلي".

وتابع، "أقسم بالله كان يطلع اللقمة من بقه ويديهالي.. كان مآمن فيا ومصدق أنى هنجح وكان دايمًا يقولي أنا هبقى مدير أعمال أهم ممثل في مصر وكنت بضحك وأقوله مش قوى يا عم كان يقولي هتشوف.. مكنتش بفكر في حاجة ولا يشغلنى شيء طول ما هو موجود جنبي".

وتابع، "ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي وأخويا وصاحبى.. ومتقلقش اللي حلمنا بيه هعمله عشان خاطرك انت بس والله، انت أكتر إنسان حبيته يا مينا.. أرجوكم ادعوله".