فنانون ينعون مدير أعمال محمد عز: كان جدع وبيحب كل الناس

انتشرت حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاة مينا نور مدير أعمال الفنان محمد عز، عقب إجرائه عملية جراحية.

ونعى الفنانون رحيل نور" بكلمات مؤثرة، حيث قالت الفنانة أيتن عامر: "الله يرحمك ويغفر لك، سبحان من له الدوام، خبر مقبض جدًا، من فضلكوا ادعو له إن ربنا يصبر مراته ويقويها على تربية بنتهم اللي كان روحه فيهم".

بينما قال الفنان أحمد خالد صالح: "ربنا يسامحه ويصبرك يا حبيبي، ويصبر مراته وبنته ويطبطب على قلوبهم".

وقالت الفنانة إيمان العاصي: "كان حبيبي جدع وجميل، وبيحب كل الناس، الله يرحمك يا حبيبي يارب".

وكتب الفنان أحمد الشامي: "الله يرحمه يا رب.. تعيش وتفتكر وتفضل دايماً فاكره وبتدعيله"، بينما قالت الفنانة نور قدري: "البقاء لله ياعز الله.. يرحمه ويغفر له".

وكان الفنان محمد عز قد أعلن عن وفاة مدير أعماله مينا نور الدين خلال إجرائه عملية جراحية، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله صاحبي وأخويا ومدير أعمالي مينا نور أثناء إجراء عملية جراحية، أصعب فراق يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويصبرنا.. أصعب لحظات حياتي.. لا إله إلا الله".