اليوم.. سكرتير المجمع المقدس للكنيسة يلقي عظة الأحد على قنوات المتحدة

يلقي الأنبا دانيال، أسقف عام المعادي، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة روحية في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي)، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة في 16 أغسطس بمناسبة "عيد العذراء".

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد إلى جانب البابا تواضروس الثاني، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واصلت خطواتها في الفتح التدريجي بعد إغلاق دام لمدة أشهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، معلنة عن عودة "مدارس الأحد" والأنشطة الكنسية الأخرى بنسبة 50%.

والقرار الذي جاء متواكبًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، سمح عبره البابا تواضروس الثاني، باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد، وذلك بنسب 50% بالنسبة للقاهرة والإسكندرية التي تعد نطاق "إيبارشية البابا"، على أن يتولى المطارنة والأساقفة كل فى إيبارشيته تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بكل دقة للحفاظ على سلامة الأقباط.

قبل أن تقرر معظم إيبارشية الكرازة المرقسية، استئناف مدارس الأحد، والأنشطة الكنسية من مؤتمرات ورحلات واجتماعات.