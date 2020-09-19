تأجيل الدراسة في المدرسة البريطانية لـ27 سبتمبر لإصابة طالبين بكورونا

قررت إدارة المدرسة البريطانية في القاهرة فرع الشيخ زايد، تأجيل دخول أحد فصول المدرسة بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا بين الطلاب، وأرسلت إدارة المدرسة رسالة بريدية إلى أولياء الأمور قالت فيها، إن سبب الإصابة حضور الطلاب لتجمعات "بالم هيلز".

وقالت إدارة المدرسة في الخطاب: "نكتب إليكم لإبلاغكم بأنه لدينا الآن حالة COVID 19 ثانية تتعلق بطالب من السنة 11 حضر تجمعًا في بالم هيلز يومي الخميس 3 والخميس 10 سبتمبر".

وأضافت إدارة المدرسة البريطاينة بمنطقة الشيخ زايد، أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك أي حالات أخرى، لكنها بحاجة إلى التأكد لكي يكون الطلاب آمنين، معلنين تأجيل الدراسة حتى يوم الأحد 27 سبتمبر.

وأشارت المدرسة، إلى أن الفرق الطبية والدعم على اتصال مباشر مع عائلات الطلاب المشاركين.

كانت وزارة التربية والتعليم، عممت منشورا على المدارس الدولية الرسمية، ببدء الدراسة فيها 27 سبتمبر الحالي.

وعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اجتماعا مع حسن عبدالمنعم المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمصر، وتقرر انطلاق الدراسة 27 سبتمبر الحالي.