"الوطن" تنشر تفاصيل الخطة الكاملة لتطوير الهيئة القومية للبريد

تتبنى وزارة الاتصالات، خطة لتطوير الهيئة القومية للبريد، لتصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل ما تتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في أنحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد، حيث أصبحت مكاتب البريد منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها الحصول علي خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول علي براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير أبرز تفاصيل خطة الوزارة لتطوير الهيئة:

1- ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، واستهداف تطوير 782 مكتب مع نهاية العام المالي الجاري وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

2- يتم حاليا تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي من 350 إلى 700 ماكينة خلال العام المالي الحالي بتكلفة 300 مليون جنيه.

3- سيتم زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد في محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف آلي بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

4- سيتم تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد، حيث تم تدريب العاملين المقدمين لخدمات التوثيق في مكاتب التوثيق والبريد ومركز خدمة المواطنين وكذلك مراكز الإتصال لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز.