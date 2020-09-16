كامل الوزير: «السيسى» كلفنى شخصياً بمتابعة أعمال ترميم العمارة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة على استعداد لشراء عمارة الشربتلى الكائنة بـ17 شارع البرازيل بحى الزمالك، حال موافقة سكانها على البيع، وتعويضهم بالمبالغ المالية المناسبة، مشيراً إلى أنه فى حال شراء العمارة سيتم هدمها وتحويلها إلى جراج متعدّد الطوابق بالتزامن مع تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك.. وإلى نص الحوار:

فى البداية.. ما الدور الذى قامت به وزارة النقل فى عملية ترميم عمارة الشربتلى؟

- الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، قامت بمجهود جبار لحقن التربة وترميم العمارة على مدار الشهرين الماضيين، وقدّمت كل الدعم لسكان العمارة، ووقت حدوث التصدّعات فى العمارة بالتزامن مع حفر محطة صفاء حجازى، وعدنا جموع السكان بالاحتفال معهم بعودة العمارة إلى طبيعتها، وهذا ما حدث، وعدنا وأوفينا.

هل طلب السكان من الوزارة تجديد جميع مرافق العمارة؟ وماذا ستفعلون؟

- تلقينا طلبات من سكان العمارة بتجديد جميع مرافقها وتحديثها وتطويرها بالفعل، وطبيعى أن أى عمارة لا بد أن تخضع لأعمال تطوير وتحديث بشكل دورى للحفاظ عليها، وفى حال التنفيذ ستكون تكلفة التجديد على نفقتهم الخاصة، وليس وزارة النقل، لأن الوزارة قامت بتنفيذ ما عليها من حقن التربة وترميم العمارة.

ما السبب الرئيسى فى التصدعات التى حدثت فى عمارة الشربتلى؟

- إحنا السبب الرئيسى فى التصدعات التى حدثت فى العمارة نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك، لكن دون عمد أو قصد، ونعتذر لسكان العمارة عما حدث، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إيذاء المصريين وإلحاق الضرر بهم.

هل كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع ما يحدث من أعمال ترميم للعمارة؟

- الرئيس كلفنى شخصياً بمتابعة كل كبيرة وصغيرة تحدث من حقن التربة، مروراً بترميم العمارة وتجهيزها لعودتها إلى طبيعتها وعودة سكانها، كما طلب منى تقديم الدعم الكامل لسكان العمارة، والعمل على راحة المواطنين.

وهل عرضت الوزارة بالفعل شراء العمارة من ملاكها؟

- حقيقى الوزارة عرضت شراء العمارة فى بداية الأزمة التى تسببت فى تصدّع العمارة، وحالياً نحن مستعدون لشرائها حال طلب سكانها ذلك، وسيتم تعويضهم بالمبالغ المالية المناسبة، وسنقوم عقب الشراء إذا حدث، بهدمها وتنفيذ مشروع جراج متعدد الطوابق تزامناً مع تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك.

وزير النقل: مستعدون لشراء عمارة الشربتلى وتحويلها إلى «جراج»

وما التكلفة الفعلية لحقن التربة وترميم العمارة؟

- 11 مليون جنيه تكلفة تقريبية لحقن التربة والترميم.

وهل قامت الوزارة باستئجار وحدة سكنية بعمارة الشربتلى؟

- بالفعل قمنا باستئجار وحدة سكنية فى الدور الأول، والتى تعرضت لبعض التصدّعات وعملنا على تجهيزها لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك.

مترو صفاء حجازى

لم ولن يؤثر على العمارة فى المستقبل، ولن تحدث أىّ انتكاسات للعمارة، لأنه تم حقن تربتها وترميمها، كما أن مشروع محطة الزمالك سيكون مفخرة لسكان حى الزمالك بصفة خاصة ولجموع الشعب المصرى بصفة عامة، لأن الوزارة تسعى لتنفيذ جميع مشروعات الأنفاق، لتخفيف الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى.