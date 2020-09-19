رئيس شركة مياه الشرب والصرف يتابع محطة الرفع بوادي الطور

قام اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم السبت بجولة تفقدية لمحطة رفع الصرف الصحي بوادي الطور التابع لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، للتأكد من جاهزيتها لخدمة جامعة الملك سلمان التي من المقرر افتتاحها خلال أيام.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، إن محطة رفع الصرف الصحي بوادي الطور، تعمل ضمن مشروع تطوير الصرف الصحي بمدينة الطور، بتكلفة 460 مليون جنيه، ويتضمن 3 محطات رفع لخدمة المناطق الجديدة والتوسعات العمرانية بالمدينة.

وأوضحت رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، أن مشروع الصرف الصحي بمدينة الطور، يتضمن محطة رفع الوادي، و محطة 12 بالقرب من حي الزهراء، و المحطة الرئيسية بالقرب من كمين الساحل، ومحطة المعالجة بنظام البرك المؤكسدة ، والخطوط الرابطة بينهم.

وأكدت أنه جرى تطوير جميع خطوط الصرف الصحي بمدينة الطور، ورفع كفاءتها لاستيعاب زيادة الضغط عليها، مع زيادة الكثافة السكانية في ظل التوسع العمراني التي تشهده المدينة.