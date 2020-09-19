عاجل.. القبض على المتهم باغتصاب "فتاة الدقهلية" ورفضه الاعتراف بابنته

ألقت مباحث الدقهلية، اليوم، القبض على الطالب المتهم باغتصاب زميلته في إحدى قرى "أجا"، مما نتج عنه حملها وإنجابها طفلة، إلا أنَّه لم يعترف بالطفلة فأمر النائب العام بإجراء تحاليل البصمة الوراثية لكل من الطالبة وابنتها والشاب المتهم.

ووجه اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية للواء مصطفى كمال مدير المباحث بسرعة تنفيذ مر النيابة العامة بضبط وإحضار الطالب.

وتمكّنت قوة فجر اليوم، من ضبط الطالب بعد علمهم بأنه يعمل بعيدًا عن القرية ويعود في الإجازة الأسبوعية فقط.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدَر قرارًا، بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بابنته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الطالبة المغتصبة" بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية "DNA" لاستكمال التحقيقات، فيما كثفت مباحث الدقهلية تحرياتها للوصول إلى الطالب الذي تبين اختفاؤه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت "أمل"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنَّ مباحث "أجا" ألقت القبض على المتهم في أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرة إلى أنَّ الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات البصمة الوراثية.

وأكّدت أنَّها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اتهمته فيه بالاغتصاب، والثاني لإثبات نسب الطفلة، إلا أن المحضرين جرى حفظهما رغم عدم استدعاء المتهم وسؤاله، موضحة أنَّها نشرت "فيديو" بما تعرضت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحينها تلقت تهديدات بالقتل من المتهم، فحررت له محضرًا بالتهديد.