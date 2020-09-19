بعد نشر "الوطن".. الحكومة تستجيب للشيالة ناهد وتبدأ في بحث حالتها

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للتقرير الذي نُشر بالموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن"، أمس، بعنوان "ناهد" حمالة قسية.. ضهرها يشيل رمل وطوب وعفش و"أب وأم لـ5 بنات"، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض المادة المكتوبة والمصورة بالفيديو.

قصة السيدة ناهد التي تعمل "شيالة" تحمل الرمل والطوب والأثاث والأجهزة الكهربائية لتربية بناتها الخمس تمّ نشرها وتداولها على نطاقٍ واسع بعدد من وسائل الإعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.

وإثر رصدها من جانب فرق العمل المكلفة بالمنظومة، تلقت "الوطن" مكالمة هاتفية من أحد أفراد فريق منظومة شكاوى مجلس الوزراء للحصول على كافة البيانات الخاصة بالسيدة ناهد، صاحبة القصة المنشورة وجرى التواصل معها للبدء في بحث حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير حياة كريمة لها.

جاء ذلك في إطار التفاعل الفوري مع كل الشكاوى والاستغاثات الواردة إلى منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء من جميع محافظات الجمهورية، ومن خلال مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.