"الأوقاف" تفتتح 77 مسجدا الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 77 مسجدًا في 13 محافظة يوم الجمعة المقبل، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.

وأعلنت الوزارة توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف اليوم وغدًا في 15 محافظة هي: أسيوط – سوهاج – قنا – الإسماعيلية – الشرقية - أسيوط – سوهاج – قنا، الإسماعيلية – الشرقية، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وتوزع الوزارة غدًا 16 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة – القليوبية)، بواقع 4 أطنان لمحافظة (الفيوم) ، و3 أطنان لكل من محافظات (بني سويف – القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

ليصل إجمالي ما جرى توزيعه من لحوم الأضاحي، حتى تاريخه 701 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة التعامل باحترام وإنسانية، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.