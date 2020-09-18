"الأوقاف": الدولة أنفقت 5 مليارات جنيه على المساجد في آخر 5 أعوام

قال الدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن اليوم الجمعة، شهد افتتاح 71 مسجدًا في محافظات مختلفة، مثل الغربية والفيوم وأسيوط وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن مسجد الأحياء في مدينة الغردقة، افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور محافظ البحر الأحمر، في إطار دور الدولة المصرية في إعمار بيوت الله.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن هذا الأمر ليس مستحدثًا وليس وليد اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على ترميم وإعمار وبناء وفرش المساجد، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث جرى إنفاق ما يقرب من 6 مليارات جنيه على المساجد خلال آخر 5 سنوات، منها بعض الجهود الذاتية و3 مليارات جنيه منها، من ميزانية الوزارة.

وتابع أن الدولة المصرية تشهد افتتاح مساجد على أراضيها، كما تفتتح مساجد خارج أراضيها، حيث جرى افتتاح مسجد المركز الإسلامي المصري في تنزانيا، وجرى إعادة ترميمه بمعرفة شركة المقاولون العرب بتكلفة 10.4 ملايين جنيه وجرى إضافة مصلى سيدات للمسجد.

وأشار إلى أن الوزارة ستفتتح 74 مسجدًا خلال الأسبوع القادم، منهم 13 مسجدا، موضحًا: "الشعب المصري متدين بطبعه وهذه قضية مفروغ منها، والكل يتعاون لإعلاء كلمة الله في بيوته عز وجل، وكل ما يتصل بالمساجد يكون من خلال إشراف وزارة الأوقاف".