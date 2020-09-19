وزير الأوقاف: مهمتنا النهوض برسالة المسجد ثقافيا واجتماعيا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دور وزارة الأوقاف الرئيسي لن يقف عند حدود عمارة المساجد بناء أو فرش أو صيانة أو تجديد، إنما يأتي ذلك تهيئة لمهمة أعظم وهي دور المسجد في خدمة المجتمع روحيا وتثقيفيا ومجتمعيًا، ليصبح المسجد قبلة المجتمع، يجدون في رحابه السكينة والطمأنينة والأمن المجتمعي.

وأضاف "جمعة" في تصريح له، أن هذا هو ما تسير فيه الوزارة بقوة سواء من حيث تأسيس فكرة المسجد الجامع، وتطبيقها على أرض الواقع أو من حيث إعداد الأئمة وحسن تأهيلهم، وصقل مواهبهم للقيام بهذه المهمة على الوجه الأمثل.