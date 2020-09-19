انطلاق برنامج تنمية مهارات محفظي القرآن الكريم بسيوة.. صور

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع منطقة مطروح الأزهرية فى تنفيذ فعاليات برنامج تنمية مهارات محفظى القرآن الكريم على برنامج "حفص للتلاوة" في إدارة سيوة التعليمية الأزهرية.

وقال محمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، إن قطاع المعهد يجرى تدريب للقراءات لمحفظي القرآن الكريم على مستوى محافظة مطروح وبدأ بسيوة وجار ثقل مهاراتهم ورفع مستواهم وهو ما ينعكس إيجابيا على مستوى حفظة القرآن فى نطاق محافظة مطروح والمركز والمدن الثمانية التابعة لها.