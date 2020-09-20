حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية شديدة القلق على الاشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تتألق اليوم باليقظة واللباقة وسرعة البديهة وتؤثر بسهولة في الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يمنحك روح تفاؤل وشعورا بالسعادة وتقضي أوقاتا عاطفية أو عائلية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.