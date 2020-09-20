حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بكونه شخصية تتمتع باتزان كبير في حياته المهنية والعاطفية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك وانتبه للتوفير وعدم تبديد المال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تدرس قراراتك قبل أي خطوة تنفيذية وتأنّ حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.