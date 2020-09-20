21 عاما على الرحيل.. 10 أعمال لـ تحية كاريوكا ضمن أفضل 100 فيلم

21 عامًا على رحيل الفنانة تحية كاريوكا، التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 20 سبتمبر من عام 1999، بعد رحلة عطاء تجاوزت الـ 200 عمل فني ما بين سينما ودراما ومسرح، تنوعت أعمالها ما بين أدوار الفتاة الصغيرة، والراقصة، والمعلمة، والأم والجدة.

في استفتاء النقاد عام 1996 تم اختيار 10 أفلام للفنانة تحية كاريوكا فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

شباب امرأة

شاركت في فيلم "شباب امرأة" عام 1956 بطولة شكري سرحان، شادية، سراج منير، فردوس محمد، إخراج صلاح أبوسيف، تأليف أمين يوسف غراب.

جسدت تحية كاريوكا، شخصية "شفاعات"، حيث لعبت دور امرأة في منتصف العمر، ثرية، سليطة اللسان، تستدرج التلميذ إمام "شكري سرحان" لإقامة علاقة معه، وتدخل في مشادة كلامية مع والدته التي طلبت من صغيرها تطليقها، "اتطلق لسانك في سقف حلقك..ابنك إيه المقشف أبو فانلة واحدة وجوز شراب فردة على فردة.. أنا اللي منجراه، عجبك منظره، عجباكِ هيئته، بفلوسي وأقدر أشتري سيد سيده".

الفتوة

عن قصة فريد شوقي، شاركت تحية كاريوكا في فيلم "الفتوة" عام 1957، جسدت فيها دور المعلمة حسنية، التي تساعد "هريدى" الصعيدي صاحب الطموح في سوق الخضار، من إخراج صلاح أبوسيف، بطولة زكي رستم، توفيق الدقن، ميمي شكيب.

إحنا التلامذة

عام 1959 عن قصة نجيب محفوظ، سياريو وحوار محمد أبويوسف، وإخراج عاطف سالم، قدمت تحية كاريوكا، فيلم "احنا التلامذة"، وجسدت دور "جمالات" الراقصة التي تستحوذ على الطالب "حسين" وتنفق عليه، من بطولة شكري سرحان، عمر الشريف، يوسف فخرالدين.

وا إسلاماه

جسدت تحية كاريوكا شخصية "الملكة شجرة الدر" عام 1961 خلال أحداث فيلم "وا إسلاماه"، للمخرج أندرو مارتون، تأليف علي أحمد باكثير، بطولة أحمد مظهر، لبنى عبدالعزيز، رشدي أباظة، فريد شوقي، عماد حمدي.

أم العروسة

"الست مقامها في شرابها".. طب واللي من غير شراب يبقى ملهاش مقام"، قالتها "زينب" لابنتها المراهقة في أحداث فيلم "أم العروسة"، حيث قدمّت تحية كاريوكا دور أم لعدد من الأبناء، وتستعد لزواج ابنتها الكبرى، "تتعصب وتتنرفز" من تصرفات الصغار، و"تستلف أطباق" من الجيران، و"تتدلل" على زوجها بحنان.

فيلم أم العروسة عام 1963، إخراج عاطف سالم، تأليف عبدالحميد جودة السحار، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، بطولة عماد حمدي، سميرة أحمد، يوسف شعبان، مديحة سالم، حسن يوسف.

خلي بالك من زوزو

جسدت تحية كاريوكا عام 1972 شخصية الراقصة نعيمة ألمظية، التي يلتف حولها الصغار ويغنون لها بسخرية "يا فِشلة يا فِشلة يا شوال المورتاديلا.. يا تخينة يا تخينة وقعت في إيدين سفينة .. وقعت قالت بيب"، في فيلم "خلي بالك من زوزو"، من إخراج حسن الإمام، سيناريو وحوار صلاح جاهين، بطولة سعاد حسني، حسين فهمي.

الكرنك

في فيلم "الكرنك" عام 1975 قدمت تحية كاريوكا شخصية "أم زينب"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، وإخراج علي بدرخان، بطولة سعاد حسني، كمال الشناوي، نور الشريف، فريد شوقي، محمد صبحي.

زائر الفجر

وشاركت تحية كاريوكا، في فيلم زائر الفجر عام 1973، بطولة ماجدة الخطيب، عزت العلايلي، يوسف شعبان، جلال عيسى، سيناريو وحوار رفيق الصبان، وإخراج ممدوح شكري.

السقا مات

عن قصة الأديب يوسف السباعي، شاركت تحية كاريوكا، في فيلم "السقا مات" عام 1977، وجسدت دور "المعلمة زمزم" إخراج صلاح أبو سيف، سيناريو وحوار عبدالفتاح مدبولي، بطولة فريد شوقي، عزت العلايلي، شويكار، و حصل الفيلم على جائزة جمال عبدالناصر للقيم العائلية عام 1978.

للحب قصة أخيرة

عام 1986 شاركت في فيلم "للحب قصة أخيرة"، تأليف وإخراج رأفت الميهي، بطولة يحيى الفخراني، معالي زايد، عبلة كامل.