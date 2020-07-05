مصدر ينفي دفن رجاء الجداوي بجانب زوجها: ستدفن مع تحية كاريوكا

قالت مصادر، إنّ جثمان الفنانة رجاء الجداوي خرج قبل قليل من مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، متجها للقاهرة، للدفن بمقابر العائلة في البساتين، بجوار خالتها الفنانة تحية كاريوكا ووالدتها فاطمة الزيني.

ونفت مصادر، لـ"الوطن"، ما جرى تداوله بأنّ الفنانة رجاء الجداوي ستدفن بجوار زوجها حسن مختار.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.