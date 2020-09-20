"بنبيعه في السوق السودا".. تفاصيل ضبط عصابة سرقة خط سولار بنها

فى قطعة أرض نائية بقرية فى الشرقية، وفى قلب الظلمة الحالكة توقفت سيارة نقل بفنطاس، نزل منها 3 أشخاص، قاموا بتغطيتها بغطاء من البلاستيك أخفى السيارة بالكامل عن الأنظار.

استرعى المنظر انتباه المارة الذين اعتقدوا أن السيارة متعطلة لكن أسفل الغطاء كان 3 أشخاص يقومون بتركيب محبس على خط أنابيب السولار المار بالقرية ثم قاموا بنقل السولار عبر توصيلات ومضخة إلى خزان السيارة وتم تعبئتها بالسولار بالكامل، أثار الأمر ريبة عدد من المارة الذين سارعوا بإبلاغ مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بتوقف سيارة نصف نقل بجوار خط أنابيب السولار التابع لشركة أنابيب البترول والمار بإحدى القرى بدائرة المركز.

على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، إلى محل البلاغ، وتم ضبط السيارة إليها مُحمل عليها خزان يحوى مادة السولار ومغطى بمشمع بلاستيكى حال توقفها بالقرب من خط أنابيب بترول (مخصص لنقل السولار من مدينة بنها إلى مدينة الزقازيق تابع لشركة أنابيب البترول)، وتبين تركيب "محبس" بالخط المُشار إليه مُثبت به خرطوم.

كما أمكن ضبط سيارة ملاكى قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) يستقلها برفقته (حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، وعثر بحوزته على الرخصة الخاصة بالسيارة النصف نقل السابق الإشارة إليها، اعترف المتهمون بقيامهم بسرقة "السولار" من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس عليه ونقله إلى الخزان المحمل على السيارة المضبوطة بالاشتراك مع شخصين آخرين "جارٍ ضبطهما" وذلك لبيع فى السوق السوداء، وقررا بهروب قائد السيارة النقل خشية ضبطه عقب مشاهدة الأهالى له وقيامه بالاتصال بهما لإحضار السيارة.