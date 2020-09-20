لغز اختفاء نجل تاجر تمور.. استأجر سيارة وسُرقت منه فخطفه أصحابها

"سيارة ملاكي" كانت كلمة السر فى جريمة خطف غريبة دارت وقائعها بين محافظتى الوادى الجديد والجيزة، حيث بدأت سلسلة الخطف بقيام شاب باستئجار سيارة ملاكى من شخص في الجيزة، فقام تجار تمور، بسرقة السيارة انتقاما من نجل الشاب لحين سداد مبلغ من المال عبارة عن دين، فاضطر صاحب السيارة المستأجرة بخطف الشاب واثنين من أصدقائه والاستيلاء على سيارة كانوا يستقلونها مقابل إرجاع سيارته.

دارت وقائع الجريمة في محافظة الوادي الجديد عندما تعرض نجل تاجر تمور للخطف هو واثنين من أصدقائه ثم قام المتهمون بنقلهم إلى منطقة ميت عقبة بالعجوزة مقابل إرجاع سيارتهم، تم القبض على المتهمين واعترفوا بالواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات قطاع العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من تاجر تمور مقيم بالوادى الجديد بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية وآخرين باقتياد نجله له معلومات جنائية وصديقين له مقيمان بالوادى الجديد حال استقلالهم سيارة ملاكى خاصة بصديق آخر لهم واحتجازهم لحين استعادته سيارة ملاكى سبق لنجله استئجارها منه.

وذكرت التحريات أنه عقب ذلك قام عميلان له فى مجال تجارة التمور محددان ومدين لهما بمبلغ 70 ألف جنيه بالاستيلاء عليها كضمان لحين سداده قيمة الدين.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المشكو فى حقه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين ميكانيكى وحلاق "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمنطقة ميت عقبة دائرة قسم شرطة العجوزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة الملاكى السابق للمجنى عليه الأول "نجل المُبلغ" استئجارها من المتهم الأول حيث قرر بقيامه بالتواصل مع عميلى المُبلغ واستعادته تلك السيارة نظير تسليمهم السيارة الملاكى الخاصة بأحد أصدقاء المجنى عليهم وتم بإرشاد المتهمين تحرير المجنى عليهم من مكان احتجازهم.