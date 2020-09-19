مدبولي: تفقدنا عددا من مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه زار مع وزير الإسكان وقيادات مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العديد من المباني الحكومية خلال جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: "تفقدنا المشروعات للتأكد من سرعة الإنجاز في هذا المشروع القومي العملاق، وتفقدنا عددًا من مباني الحي الحكومي، واطلعنا على النقلة النوعية الكبيرة التي سيكون عليها شكل الحكومة المصرية اعتبارًا من العام المقبل".

وتابع أن العاصمة الإدارية تُعتبر ضمن ما يقرب من 20 مدينة جديدة، تنشأ على المستوى ذاته، هدفها استيعاب الزيادة السكانية وزيادة الرقعة المعمورة، والتخطيط والنمو بطريقة سليمة.

وتفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عقد في مستهل زيارته اجتماعًا مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.