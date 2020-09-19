أول صور لـ"مكاتب العاصمة الجديدة" بعد تفقد رئيس الوزراء لها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما انتهى إتمام مراحل تأثيثه وتجهيزه كنموذج لباقي الوزارات.

وتنشر "الوطن"، صوراً لمكاتب العاصمة الإدارية الجديدة عقب تفقد رئيس الوزراء لها اليوم.

وتنفذ الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس، أعمال تأثيث مقار الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية.

وقال "التراس"، إنَّ قرابة 20 شركة وطنية تشارك في أعمال تأثيث المقر الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل.

وأوضح أنَّ التاثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

وأجرى رئيس الوزراء، جولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في كل الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.

وفي أرض "الحي الحكومي"، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي.

ويقع الحي الحكومي على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250 ألف م2، بما يعادل 60 فدانًا، بإجمالي مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، ضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وأشار المسؤولون إلى أنَّ نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تمّ الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتّم تسليم 234 (دور – سطح – بدروم) إضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الان.