رئيس الوزراء: حريصون على عدم تكرار ظاهرة البناء العشوائي

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الشعب المصري، قائلًا إن الدولة عندما تخطط وتبني بطريقة سليمة، يكون شكل العمران مختلفًا، كما أن جودة الحياة تكون مختلفة، بعكس ما يحدث في ظاهرة النمو العشوائي.

وأضاف: "واجهنا هذه الظاهرة على مدار 4 عقود سابقة، وكلنا حريصون على عدم تكرار هذا الأمر خلال الفترة القادمة".

وتابع: "أنتهز الفرصة وأناشد كل المواطنين أن نستغل فرصة المهلة الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء ونسرع في تقنين أوضاع المخالفات".

وتفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عقد في مستهل زيارته اجتماعاً مع المسؤولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.