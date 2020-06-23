"تجارية الإسماعيلية": قرارات رئاسة الوزراء بفتح المقاهي والمطاعم بداية للتعايش

أشاد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مواعيد الحظر بعد الانتهاء من المدة المحددة للحظر، والإعلان عن فتح المطاعم والمقاهي والسماح بتواجد 25 % من طاقتها والنوادي الرياضية ومراكز الشباب بدء من يوم السبت القادم الموافق 27 يونيه القادم، من القرارات الهامة في صالح التجار والمنشآت المغلقة، وعودة الحياة من جديد.

وأكد عثمان، أن هذه القرارات من شأنها إعادة الحياة مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأنها بداية تدريجية للتعايش مع الأزمة وعودة النشاط الاقتصادي يتطلب دوران عجلة الإنتاج وتأجيل مستحقات الحكومة ودعم التدابيرالوقائية لخطة التعايش مع الأزمة.

وأشار عثمان إلى أن الفتح التدريجي للإقتصاد مهم جدا ومفيد، لأنه يمكن الدولة من التقاط أنفاسها ووقف نزيف الخسائر ودفع الرواتب وتوفير المواد الخاصة بالمشروعات التنموية وإتاحة العلاج والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.