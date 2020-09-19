صور.. إصابة 7 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في تصادم بالقصير

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بحاجز ترابي على الطريق الدائري غرب الكمين الشمالي الجديد بمدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، وجرى نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً، اليوم السبت، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بحاجز ترابي غرب الكمين الشمالي لمدينة القصير، جنوب المحافظة، وعلى الفور تم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف، وتبين بالمعاينة إصابة 7 أفراد جميعهم من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفأل، تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

وعلى الفور، توجه اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، للمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الدعم اللازم، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالشفاء العاجل، ووجه جميع المسئولين بالمستشفى بضرورة توفير العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة على مدار 24 ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام.

وكشف رئيس المدينة أن التشخيص المبدئي للحالات أفاد بأن جميعها مستقرة إلى حين الانتهاء من التشخيص الدقيق، مؤكداً بضرورة المتابعة المستمرة للتأكيد على سلامة المصابين.