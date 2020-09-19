"السياحة": 250 ألف سائح زاروا مصر منذ إعادة الفتح

قالت الدكتور سهى بهجت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتمع في زيارة قصيرة إلى ألمانيا، مع مجموعة من المسؤولين السياحيين، وكان على رأسهم وزير الدولة لشؤون السياحة الألمانية ورئيس لجنة السياحة في البرلمان ورئيس لجنة ازمة كورونا في ألمانيا.

وأضافت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لمناقشة عودة حركة السياحة الألمانية لمصر، لأن مصر من ضمن الدولة التي وضعتها ألمانيا في قائمة حظر السفر.

وتابعت: "جرى استعراض الجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لعودة حركة السياحة الخارجية وضمان سلامة السائحين في جميع المناطق السياحية التي جرى فتحها، وهو ما جرى إبرازه".

وأردفت: "زار مصر في هذه الفترة القصيرة نحو 250 ألف سائح حول العالم، ولم يجرى تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، كما حصل 700 فندق على شهادة العلامة الصحية من إجمالي 1200 فندق قدموا الطلب".