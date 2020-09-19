أطباء عن فتح حساب تبرع لزملائهم المصابين بـ كورونا: دعمهم واجب

خصص مجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم، حسابا ببنك مصر لتسهيل التبرع لدعم الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال فترة عملهم بمستشفيات الحجر الصحي المختلفة، من قبل زملائهم الذين رحبوا بتلك الخطوة التي ستساهم، بحسب كلامهم، في رفع الروح المعنوية لهم، وستخفف عنهم معاناتهم وخصوصاً أنهم كانوا يتعاملون يومياً مع مئات المصابين دون خوف، بجانب أنها ستؤكد لهم أن زملائهم يقفون بجانبهم ويشعرون بمعاناتهم.

محمود سعد، إخصائي أمراض معدية، يقول إن الخطوة التي اتخذتها النقابة جيدة وتصب في مصلحة الأطباء الذين عانوا خلال الفترة الماضية في مستشفيات الحجر الصحي نتيجة تعاملهم بشكل مباشر مع مرضى مصابين بالفعل بفيروس كورونا المستجد والمشتبه بهم، مشيراً إلى أنه سيقوم على الفور بالتبرع لزملائه المصابين وتقديم أي دعم مادي ومعنوي لهم ولأسرهم، تقديراً للمجهود الذي بذلوه خلال الأزمة.

ويوضح "محمود" الذي يعمل بإحدى مستشفيات الحجر الصحي، أنه كان يستقبل يومياً عشرات المرضى المشتبه بهم ويتم الكشف عليهم وإجراء التحاليل اللازمة لهم وفي حالة ثبوت إيجابية النتائج يتم تحويلهم لمستشفى العزل، الأمر الذي كان يمثل ضغطا عليه وخصوصاً في الأيام التي كان يزداد فيها أعداد المصابين بشكل يفوق الأسرة والمستلزمات الطبية المتواجدة بالمستشفى: "الطبيب محتاج لدعم معنوي أكتر من الدعم المادي، فخطوة زي دي هتحسسه إنه مش لوحده وإن زمايله حاسين بيه".

ويقول أحمد حسن، طبيب أمراض صدرية، إن وجود دعم للأطباء أياً كان نوعه في هذه الفترة سيساهم في رفع الروح المعنوية لهم، وخصوصا أنهم أكثر فئة تعرضت لضغط خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى ضرورة مساندة النقابة لكافة الأطباء دون الانتظار لحين تعرضهم لعدوى.

ويتابع "أحمد" الذي يقيم بإحدى مستشفيات الحجر الصحي منذ أكثر من 45 يوما، رغبة منه في الاستمرار في العمل في ظل الظروف الحالية من ناحية، وللحفاظ على أسرته من انتقال أي عدوى لهم من ناحية أخرى، حديثه قائلاً: "تعاملنا مع مرضى حاملين للفيروس بيخلينا قلقانين على نفسنا وده أمر طبيعي وخصوصا إن ليا زمايل حصل ليهم عدوى، ففكرة إننا نقدم لهم دي حاجة كويسة ودعمهم واجب علينا".