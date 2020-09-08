محمد صبحي لمحمد رمضان بعد إعلان تجسيده شخصية أحمد زكي: بلاش تفشل

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، في أولى حلقات برنامجها "عين أون لاين" على يوتيوب، الفنان محمد صبحي الذي تحدث معها عن أسرار جديدة في حياته، وتعليقه على إعادة عرض مسلسله" يوميات ونيس" على قناة DMC.

ونصح صبحي، محمد رمضان، بعد إعلانه تقديم شخصية الفنان الكبير أحمد زكي في مسلسل يجسد حياته، قائلا: "بلاش تفشل زي أحمد زكي"، مؤكدًا أنّ زكي فشل في آخر أيامه بتقديم حياة عبدالحليم حافظ في فيلم، بينما برع وتألق في شخصية السادات وجمال عبدالناصر.

وتحدّث صبحي عن آرائه في كثير من الأحداث التي تشغل الرأي العام حاليا، خاصة جمهور السوشيال ميديا، وبينها انتقال رمضان صبحي "العفيجي" إلى نادي بيراميدز، قائلا: "لو مراتك طلبت الطلاق أو الخلع هل هتكمل معاها؟".

و"عين أون لاين" برنامج أسبوعي تقدمه شيرين سليمان عبر يوتيوب، تستضيف خلاله عددا من الشخصيات العامة والفنية، ليتحدثوا عن مشوارهم والدروس المستفادة، وإبداء آرائهم فيما يخص أهم التريندات التي تشغل جمهور السوشيال ميديا.