نعم الأب والقائد الشجاع.. هاشتاج "بالسيسي نتحدى الدنيا" يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "بالسيسي نتحدى الدنيا" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر فيه المغردون عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال المشروعات القومية التي يُطلقها باستمرار وكذلك تطبيق رؤية مصر 2030، مشيدين فيه بالمشروعات وحملاته القومية لمكافحة الفساد والاهتمام بالتعليم والصحة.

وقال أحد المعلقين: "كان مستلمها وإحنا عايشين في رعب وبدون كهرباء وطرق وتقريبا مفلسة وڤيروس C مقطعها وعشوائيات وجيش عنده مصدر واحد للتسليح وعبوات ناسفة في الشوارع، شوف دلوقتي المدن والمصانع والمستشفيات والنص مليون فدان والاستزراع السمكي والصوبات وسيناء والتعليم والأمان".

وأضاف آخر: "أفسحوا له الطريق فقد أقسم أن يجعل مصر أد الدنيا، أقسم أن من يعادي مصر سوف يتم نسفه من على ظهر الأرض ونثق كلنا أنه سيبر بقسمه وتشهد إنجازاته، تحمل المسئولية في الوقت الذي توارى فيه الرجال. أي شجاعة قلب تلك التي تسكن صدرك".

وتابع آخر: "أي بأس وأي قوة ذلك الذي امتلأت به سواعدك فخورون نحن بأنك أنت القائد بأنك القوي الأمين الذي تبيت مصر ليلتها وهي مطمئنة به وراضية عنه تحياتي لحضرتك أيها الأب والقائد الشجاع".