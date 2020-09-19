باحث: الاقتصاد المصري نجح في مواجهة تحدي كورونا ودعوات التخريب

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري يواجه دعوات التخريب، وجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لا يوجد اقتصاد في العالم يتحمل كل ذلك إلا أن الاقتصاد المصري نجح بفضل الإصلاحات التي أجرتها القيادة السياسية في التحدي.

وأضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لجائحة فيروس كورونا والتي عصفت بكل دول العالم، كما لم يتأثر الاقتصاد بدعوات المظاهرات التي يطلقها البعض في الخارج بشكل دائم ومتكرر، موضحا أن البطالة وصلت لحدها الأدني بنسبة 7% بالرغم من اجتياح جائحة كورونا لمصر، كما لم يتأثر الاحتياطي النقدي المصري جراء الجائحة بشكل كبير كما تأثرت عدد من الدول الأخرى.