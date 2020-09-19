انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن "الاعتلال الكلوي" بالأقصر

أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وذلك لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ"الاعتلال الكلوي" بمحافظة الأقصر.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم التجهيز لانطلاق المبادرة الرئاسية منذ عدة أيام، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتفعيل المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقام عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بتنظيم جولة للاطمئنان على عمل المبادرة، ومتابعة الفحص والإجراءات المتخذة من داخل بعض المقار المختارة للمبادرة، حيث يتابع المبادرة فريق الإشراف بالمديرية، بقيادة الدكتورة فيولا عزت.

وتم التجهيز لإطلاق فعاليات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظه الاقصر ابتداءً من 19 سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وأمراض الاعتلال الكلوي، وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات والوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

وتستهدف المبادرة الفئات العمرية فوق 40 عاماً، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عاماً، والذين سبق تسجيلهم على قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة، والذين يعانون أمراض ارتفاع السكري أو ضغط الدم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن المبادرة تعمل على الكشف المبكر للسكر والضغط، الكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين، حيث قامت المديرية بتجهيز ما يقرب من 59 نقطة وفريق طبي على جميع أنحاء المحافظة، منها 6 نقاط متحركة، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً، ومن 3 عصراً وحتى 9 مساءً طوال أيام الاسبوع.