100 مرشح يتنافسون على 3 مقاعد في الأقصر

تقدم أكثر من 100 مرشح محتمل حتى الآن، بأوراق ترشحهم إلى اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الأقصر، في 3 دوائر للمنافسة على 3 مقاعد فردية.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأقوى في تاريخ المحافظة، نظرا لكثرة المرشحين وإعادة تقسيم الدوائر.

وتعتبر دائرة مركز وبندر الأقصر، الأكثر صراعًا، حيث من المتوقع أن يتنافس أكثر من 30 مرشحًا من بينهم 5 نواب سابقين و3 وصلوا جولة الإعادة سابقا، وعدد من الوجوه الجديدة القوية.

وفى دائرة مركز إسنا، من المتوقع أن يزيد عدد المرشحين عن 25 مرشحا بينهم 3 مرشحين يتنافسون مع باق المرشحين على مقعد واحد.

وفي دائرة مركزي أرمنت والقرنة، يتنافس أكثر من 35 مرشحًا على مقعد واحد، بينهم 4 نواب سابقين ومرشحين أقوياء.