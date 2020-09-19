المسماري: نأسف لتجاهل الأمم المتحدة اتفاق إعادة تصدير النفط

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، "فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية".

وأضاف المسمارى، لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن الميليشيات والسراج يقفون ضد استئناف تصدير النفط.

وأوضح المسماري، أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة، معربا عن أسفه لتجاهل الأمم المتحدة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإعادة تصدير النفط.

وأعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، اليوم، تأييدها إعلان قوات القيادة العامة للجيش الوطني، استئناف إنتاج النفط وتصديره، واصفة هذا الإعلان، بأنه خطوة شجاعة ومهمة لتخفيف العبء عن المواطن الليبي.

كما دعت البعثة الأممية لدى ليبيا بشكل خاص إلى "التعامل بإيجابية مع هذا الإعلان".