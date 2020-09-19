الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات خرقت حظر التسليح في ليبيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان، يوم الإثنين المقبل، فرض عقوبات على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، لخرقها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفقًا لوكالة "فرانس برس" أمس، نقلًا عن دبلوماسيين طلبا عدم كشف هويتيهما.

ووصف أحد الدبلوماسيين العقوبات بأنها "متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبرًا أنها بمثابة رسالة.

وبموجب العقوبات ستُدرج تلك الشركات في القائمة السوداء، وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يجري التصديق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الاثنين المقبل في بروكسل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا، والمكلفة بتطبيق قرار حظر الأسلحة، وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، على خلفية النزاع المتصاعد في شرق البحر المتوسط حول التنقيب واستخراج النفط والغاز في تلك المنطقة.