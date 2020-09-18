المسماري: "اتفقنا على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه سيجرى إعادة تصدير وإنتاج النفط من الليبيين كافة، وتكون لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات الأخيرة، للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيع النفط وفقًا لأسس محددة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة تتولى العمل حتى 31 ديسمبر المقبل، وبعد ذلك تقيم ما قامت به من أعمال وتحدد إيجابيات وسلبيات الخطة وبعدها تحدد خطة العام المقبل.

وتابع: "اتفقنا على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، وفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونًا، ولدينا في ليبيا قانون يعطي الأحقية في استيراد البضائع من الخارج، ووضع الآلية المناسبة من الاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف".