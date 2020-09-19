الديهي يصف المقاول الهارب محمد علي بـ"زعيم ثورة الحانات"

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، صورًا تظهر المقاول الهارب محمد علي في إسبانيا، وهو برفقة فتيات في إحدى الحانات خارج البلاد، معلقًا عليها قائلًا: "زعيم ثورة الحانات، على غرار أمثاله من دعاة النزول للمظاهرات في مصر في ذكرى 20 سبتمبر الجاري"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض على شاشة "TeN".

وأضاف الديهي، أن ما يُروّج الآن على قنوات خارج مصر محض أكاذيب الهدف منها شق الصف المصري وتمكين جماعات إرهابية من القفز على السلطة في مصر وتخريب البلاد، مستنكرًا استداف إدارة "فيس بوك" صحفة البرنامج الذي يشرف على تقديمه، مؤكدًا أن الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة "نوبل"، توكل كرمان، على صلة بالأمر.

وأوضح أن صفحة البرنامج على موقع التواصل "فيسبوك" تتعرض للحظر للمرة الثانية، مدعين أن سبب ذلك فيديو يعود نشره لعامين على الصفحة، جاءت ترجمته غير دقيقة، نافيًا تلك المزاعم، مؤكدًا أنه بعد وصول عدد معجبين بصفحة برنامج "بالورقة والقلم" لمليوني متابع، تعرضت للحظر، خاصةً بعد تعيين توكل كرمان في مجلس "حكماء فيسبوك"

وعقب: "الكثيرون منعوني من عدم الحديث في الأمر، لكنني أتساءل هل صوتي مزعج لهذه الدرجة".