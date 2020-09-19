استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 852 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم، على المستوى العالمي بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية، حيث استقر عيار 21 الأكثر مبيعًا بالأسواق المصرية، عند سعر 852 جنيهًا للجرام، وهو في سعر أمس الجمعة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 971 و974 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 850 و852 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 729 و730 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 816 جنيهًا.