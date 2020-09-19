رئيس التحرير

محمود مسلم

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 852 جنيها

كتب:

منى السعيد
09:56 م | السبت 19 سبتمبر 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم، على المستوى العالمي بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية، حيث استقر عيار 21 الأكثر مبيعًا بالأسواق المصرية، عند سعر 852 جنيهًا للجرام، وهو في سعر أمس الجمعة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 971 و974 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 850 و852 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 729 و730 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 816 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ864 جنيها

عاجل.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 864 جنيها

أسعار الذهب اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

4 جنيهات.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

المتهم بنقل 1500 كيلو من خام الذهب: كنت موديها ورشة علشان نطحنها

 ضبط 1.5 طن أحجار تحوي معدن الذهب الخام بحوزة شخصين بأسوان