خبراء يشيدون بعلاقات مصر واليونان: ستدفع تركيا لمراجعة حساباتها

قال الدكتور عبداللطيف درويش، الخبير السياسي، إن العلاقات بين اليونان ومصر قديمة، مستشهدًا بمساعدة اليونان مصر عندما أقدمت الدولة المصرية على تأميم قناة السويس، موضحًا أن هناك 250 شركة يونانية تعمل في مصر، بالإضافة إلى تبادلات تجارية بينهما بملياري دولار.

وأضاف "درويش"، خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك جالية يونانية تعيش في مصر من مئات السنوات خاصة بالإسكندرية، مستطردا: "زعيم المعارضة اليوناني قال للحكومة اذهبوا إلى مصر وتوقعوا اتفاقية ترسيم الحدود في أسرع وقت".

وأشار الخبير السياسي إلى أن مصر دولة مهمة وقيمة مضافة ولديها حقوق قوية في المنطقة، وذلك تسبب في فشل تركيا والسعي للاستفراد باليونان، وقوة الدولة لا تقاس بعدد سكانها، إنما تقاس بتحالفاتها وعلاقاتها الدولية، لذلك يجب على تركيا إعادة النظر في الخطوات التي قامت بها.

من ناحية أخرى، أكد الخبير السياسي، مجدي صبحي، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن تصريحات أردوغان عن مصر جاءت نتيجة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، وهو التهديد بعقوبات من الاتحاد الأوروبي، كما أن تركيا لم تعترف بقانون البحار الدولي، وتحاول أن تستولى على ما ليس من حقوقها، وبالتالي تنقب عن النفط والغاز في مناطق بقبرص.

وأوضح أن ما شرع من الاتفاق بين مصر واليونان استنادا لقانون البحار الدولي، معقباً: أعتقد أن كافة الأمور التي تجري في المنطقة ترشح لهذا التعاون الاستراتيجي، لأن حجم المصالح المتبادلة بين البلدين كبير جداً.