هجوم ومرض ووفاة.. أحداث شغلت الوسط الفني في أسبوع

أحداث عديدة شغلت الوسط الفني على مدار أسبوع كامل منها شائعات وفاة ومرض.

فمنذ ساعات انتشرت شائعة وفاة الفنانة حنان سليمان بفيروس كورونا لتظهر وتنفي من خلال "الوطن" هذه الشائعة، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعلم من وراء هذه الشائعة السخيفة.

الفنانة هنا الزاهد هي الأخرى طالتها الشائعات، حيث تردد منذ أيام إصابتها بكورونا وقد طمأنت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها على حالتها وقالت "هنا"، لـ"الوطن": "الحمد لله أنا بصحة جيدة والموضوع ليس إلا مجرد دور برد عادي، ولكني بمجرد أن شعرت بتعب لأن أعراض كورونا مشابهة لدور البرد ذهبت سريعا لإجراء مسحة خوفا على زوجي وأسرتي وكل من خالطني، والحمد لله النتيجة ظهرت سلبية".

كما تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، لهجوم حاد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، ضمن أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا". واطلقوا هاشتاج "أصالة اخرسي".

فاجأت الفنانة داليا إبراهيم، جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا، بعد قرار اعتزالها الفن، بنشر مجموعة من الصور تظهر فيها وهي مرتدية الحجاب، وهو الأمر الذي أثنى عليه عدد كبير من متابعي الفنانة المعتزلة.

كانت الفنانة داليا إبراهيم، قد أعلنت اعتزالها الفن في يونيو الماضي، للتفرغ لحياتها الشخصية والأسرية، بعد تقديم عشرات الأعمال الدرامية خلال 29 عامًا هي عمرها الفني.

وكتبت "داليا" عبر صفحتها على "فيس بوك": "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

كما أعلن وائل الصديقي مخرج كليب "سيب إيدي"، حذفه الفيديو بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "وائل" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا مريض بكورونا دعواتكم ليا بالشفاء.. يا عالم حنتقابل تاني ولا لأ.. لو لا قدر الله مشيت أسألكم الدعوات، أنا شلت سيب إيدي من قناتي وأرجو شير فيديوهاتي اللي فيها إفادة للناس فقط، تحياتي وحبي".