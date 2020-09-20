معتز عبدالفتاح: قطار الإصلاح تحرك والزيادة السكانية تلتهم الثروات

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قطار الإصلاح الاقتصادي المصري قد تحرك، والزيادة السكانية تلتهم كل الثروات الموجودة في مصر ما يؤثر على إعادة توزيع الدخل على المواطنين.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن أغلب المواطنين لا يقبلون ولا يرضون بما تقوم به القيادة السياسية بالإصلاح الاقتصادي وما شابهها: "الناس بتيجي تقوم للرئيس إحنا معاك وعارفينك راجل وطني بس إحنا تعبانيين"، موضحا أن الأشخاص الذين يدعون لمظاهرات ينقسمون لعدد من الأشخاص، أولهم جماعة الإخوان ويسعون للتجمع أمام المساجد وغيرها من الأماكن لظهور عدد كبير من المتظاهرين، والثورجية اللي عملوا ثورة 2011 واتضحك عليهم بالثلث، الناس رفعتهم للسماء ولكنهم أساؤوا فهم تلك الكلمة".

وأكد أن "الشعب الغلبان" هم الذين لا يجب التضحية بهم كونهم هم السواد الأعظم من المواطنين، وهم لا يهتمون بقياسات جينيس، ولكنهم كل ما يأملون به هو إنشاء مدارس أو مستشفيات لتعليم أبنائهم وعلاجهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من يوضح سياسات الدولة، ولا يجوز أن يكون هو "في وش المدفع" بشكل دائم، ويجب أن يكون هو قائد للسرب وبجوارة الكثير من المتخصصين يتحدثون في الإعلام بالنقاط الحساسة: "علشان لما الرئيس يتكلم يبقى إضافة للمجموعة".

وتابع: "العدالة التوزيعية تقول إنه من ساواك بنفسه فما ظلمك، ويجب مساواة الناس اللي فئة واحدة والنهضة بيهم مع بعض، وفيه مجهود كبير بيتم، الرئيس بيعالج الأخطاء اللي كنا عايشين فيها، وأتمنى أن يقوم البرلمان اللي جاي بدوره".