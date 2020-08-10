معتز بالله عبدالفتاح: مجلس الشيوخ جهة ضبط قوانين ومراجعتها

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الشيوخ يعد أحد أهم الجهات التي تقوم بضبط القوانين، ووجود مجلس نيابي ثاني يعصم مصر من الوقوع في خطأ تشريعي.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك دول تملك مجلسي للنواب وهو الأمر الشائع في الدول الفيدرالية ذات الولايات المتعددة حتى تمثل كل الولايات بشكل متاسوي ليشعر المواطن من خلالهم بوصول صوته، موضحا أن مصر اكتشفت أهمية وجود تمثيل مجلس نيابي ومجلس آخر لأهل الحكماء والخبرة والاختصاص، وهو ليس مجلس للأغنياء، وبه أعضاء ذوى درجة أعلى من الحكمة.

وأكد أن المجلس سيكون بيت خبرة رسمي استشاري إجباري في قضايا عده تهم الشأن المصري: "القانون اللي كمان بيطلع من مجلس النواب بس بيكون فيه ثغرات، ولكن مجلس الشوري يعد إزالة للشوائب والابتعاد عن القوانين اللي بتلبسنا في الحيطة مثل الإيجارات القديمة وغيرها"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أعطت للمصريين بالخارج الفرصة للمشاركة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، ولكن الأزمة التي يواجهها هؤلاء هو عدم علمهم الكبير بمن سيختاروا ليمثلهم بمجلس الشيوخ.