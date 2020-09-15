تفاصيل إجراءات "التضامن" للحد من الزيادة السكانية بـ"2 كفاية"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مشروع "2 كفاية" لتحقيق استراتيجية الدولة للسكان، من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 45 عاما بمفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الإجراءات التنفيذية في البرنامج، والتي تمثلت فيما يلي:

1. افتتاح 31 عيادة جديدة ليصبح إجمالي العيادات 64 عيادة.

2. توفير الأجهزة والمعدات بما يتفق مع المعايير المعتمدة لمراكز تقديم الخدمات الصحية، بالاشتراك مع 1140 مثقفة صحية، و2000 مثقفة صحية، في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان"، وهي الأعلى خصوبة والأكثر إنجابا، تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر مليون سيدة.

3. يعمل المشروع بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

4. أجرى 4000 ندوة مجتمعية شارك فيها 500 ألف مشارك، وزار العيادات أكثر من 75 ألف سيدة.

5. تمويل تكلفة الاعتماد على 6000 مكلفة خدمة عامة للتوعية، مع إضافة 384 كادرا من الجمعيات الأهلية.

6. البرنامج يستهدف مليونا و200 ألف سيدة من سيدات تكافل وكرامة، يمثلن الأسر فقيرة تنمويا وليس ماديا فقط، وهو ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد.

7. الوزارة تقدم إليهم تدخلات تنموية متعددة، وإضافة إلى برنامج "2 كفاية" يوجد برامج "سكن كريم" و"لا أمية"، مع "تكافل" و"حياة كريمة"، وتستغل الوزارة المتعلمات منهن في تنمية المجتمع وتعليم الفتيات بفصول محو الأمية والتوعية.

8. برنامج "2 كفاية"، نفذ حتى الآن 4 ملايين زيارة منزلية.

تنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة

وأوضحت وزارة التضامن أنّ "2 كفاية"، أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة، لتحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتة إلى أنّ البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.