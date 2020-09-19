وزير النقل: طفرة كبيرة بالطرق الداخلية في قرى ومراكز الصعيد

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة ستنفذ خطة شاملة لرصف كل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز بالصعيد، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث طفرة شامل لطرق الصعيد، موضحا أن العمل يسير بشكل منتظم، لتنفيذ جميع مشروعات رصف الطرق بالصعيد، لتوفير جميع الخدمات المميزة لجميع أهالى الوجه القبلي.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة استوردت معدات جديدة من الخارج، لإعادة رصف الطرق بالصعيد، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتمد ميزانية بـ36.7 مليار جنيه، لتنفيذ جميع مشروعات تطوير ورصف الطرق، لافتا إلى أنه تم إنفاق 2 مليار جنيه العام المالي الماضي، لتطوير عدد من الطرق الداخلية بالعديد من المحافظات.

وأشار وزير النقل، إلى أن هناك 5.3 مليار جنيه دفعة ثانية، لتطوير عدد آخر من الطرق، حتى يكون هناك شبكة طرق داخلية تضاهى شبكة الطرق الرئيسية فى جودتها، وذلك سيعمل على تقليل الحوادث وتخفيف الضغط المرورى بهذه الطرق، موضحا أن جميع قيادات الوزارة تعمل لخدمة جموع المواطنين، وأنه لا تفرقة بين أهالى الوجه القبلي والبحرى، قائلاً: "كلنا مصريين ومنقدرش نزعل حد".

وعن محطة بشتيل، أكد الوزير، أن محطة سكة حديد بشتيل الجديدة، سيتم تنفيذها لخدمة أهالينا في الصعيد وقطارات الوجه القبلي، ولا يمكن بأى حال من الأحوال، تجاهل ركاب الصعيد، ودائما نعمل على راحتهم، وتقديم جميع الخدمات المميزة لهم.

كما أن الهدف من تنفيذ مشروع محطة بشتيل، تخفيف الزحام بمحطة مصر بالقاهرة، موضحا أنه سيتم تشغيل قطارات جديدة شهريا، مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.