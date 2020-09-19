وزير النقل: مصر سيكون لديها 1200 قطار بحلول 2024 كلها جديدة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مصر تحصل على 35 عربة قطار روسية شهريًا، حيث تشكل 3 قطارات، ويجرى تزويدهم على خطة التشغيل الحالية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "عندما نمكن الإشارات والسكك الحديدية، نستطيع زيادة عدد القطارات ونقلل زمن التقاطر، ولن نلغي القطارات القديمة، إلا عندما يكون لدينا سكة تشبعت بالكامل"، مواصلًا: "دلوقتي إحنا بنطلع 890 و900 قطار، ولما نوصل لـ1000 قطار في 2022، يبقى السكة تشبعت، ونبتدي ناخد القطارات القديمة نرفع كفاءتها ونجددها في الورشة، وتكون احتياطي لنا، وهيكون عندنا 1200 قطار جديد في 2024".

وتابع وزير النقل: "قطاراتنا هتبقى جديدة بالكامل في عام 2024، وهنقدر نشيل مليون ونصف المليون راكب يوميًا بدل من مليون راكب اليوم، ومليوني راكب بحلول 2030".