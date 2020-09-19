وزير النقل: 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بين المدن والقرى

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن بعض أهالي الطريق أقاموا مطبات صناعية في الطرق، ما أدى إلى التأثير على سلامة الطريق وتشوه فيه، واستهلاك الفرامل وزيادة استهلاك البنزين.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "هنعمل حواجز نيوجرسي تمنع خروج الناس بشكل مفاجئ على الطريق الزراعي شرق النيل، لحد ما نعمل ازدواج، وبعدها هنعمل حواجز نيوجرسي على الجانب الشرقي في اتجاه المباني للحد من الخروج المفاجئ للأهالي والحيوانات لتأمينهم وتأمين من يتحرك على الطريق".

وأردف: "جرى اعتماد مبلغ مالي قدره 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بين القرى والمدن، أنفقنا منهم ملياري جنيه في نهاية العام المالي السابق، على جزء من احتياجات 12 محافظة، وسننفق 5.3 مليار جنيه كدفعة ثانية، وننسق مع المحافظين في المرحلة الثانية".

واوضح أن 3 جهات ستشرف على عمليات رصف الطرق الداخلية، هي العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق في المحافظة والجامعة المحلية في كل محافظة، للحفاظ على سلامة الطرق، لافتًا إلى أنه جرى تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري لتنفيذ هذه الطرق بالتنسيق مع المحافظات والجامعات ووزارة التنمية المحلية.