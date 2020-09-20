"التجاري الدولي" يتصدر قائمة أنشط 10 أسهم في أسبوع

تصدر سهم البنك التجارى الدولى ترتيب الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية (السوق الرئيسى)، من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بقيمة 420 مليون جنيه وبتداولات 6.2 مليون سهم، فيما جاء سهم «العربية لحليج الأقطان» بالمرتبة الثانية بقيمة 355.6 مليون جنيه، وبتداولات 102 مليون سهم، ثم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بقيمة 306 ملايين جنيه وبتداولات 265 مليون سهم، ثم شركة «سى آى كابيتال القابضة»، بقيمة 232.9 مليون جنيه وبتداولات 64 مليون سهم.

وتضمّنت القائمة سهم حديد عز فى المرتبة الخامسة بقيمة 208 ملايين جنيه، وبقيمة 27.3 مليون سهم، ثم سهم دايس للملابس بقيمة 145 مليون جنيه وبتداولات 89 مليون سهم، واحتلت أسهم المصريين للإسكان والتنمية والمصرية للاتصالات وجى بى أوتو وأوراسكوم للاستثمار القابضة، المراكز الأخيرة بالترتيب.