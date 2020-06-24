سهم "طلعت مصطفى" في الطالع..المجموعة تحقق أعلى مستوى سعري بالبورصة في 100 يوم

واصل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق أداء إيجابي بالبورصة المصرية، ليحقق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أعلى مستوى سعري خلال 100 يوم، ليسجل 5.92 جنيه، بعد ارتفاعه بنسبة 7.64%، ليصل رأس المال السوقي للمجموعة نحو 12.21 مليار جنيه، وسط أحجام تداول قوية سجلت 8.9 مليون سهم، عبر 866 صفقة بيع وشراء.

ويتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المتداول في البورصة المصرية تحت رمز TMGH، قائمة الأسهم الدفاعية بالبورصة، سواء للمحافظ المالية للأفراد أو المؤسسات، ولا يتميز سهم مجموعة طلعت مصطفى فقط بتصدره قائمة الأسهم الدفاعية، بل أنه السهم المفضل لدى المؤسسات المالية الكبرى، بدليل أنه فور إعلان البنك المركزي عن رصد بنكي الأهلى ومصر 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم القيادية، دخلت قوى شرائية عززت من صعود السهم مما يعكس أن المؤسسات المالية تفضل الاحتفاظ بأسهم المجموعة ضمن الأسهم الدفاعية التي تعزز مكاسب المحافظ المالية وقت الأزمات.

وجاء الأداء الإيجابي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بعد تحقيقها نتائج مالية قوية، حيث حققت إيرادات إجمالية خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 2.291 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 5%، وبلغ مجمل الربح المجمع 835 مليون جنيه تقريباً في الربع الأول من عام 2020 مقابل 849 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 2%، ويرجع الانخفاض بصفة رئيسية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع الفنادق. كما حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020 وبلغ 375 ميلون جنيه مقابل 361 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) في الربع الأول من عام 2020 مبلغ 36 مليون جنيه مقارنة بحوالي 31.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14%، وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 مارس لعام 2020 مبلغ وقدره 49.3 مليار جنيه تقريباً مقابل 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023. أما بالنسبة للمبيعات المحققة خلال الربع الأول من عام 2020، حققت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2020 مبيعات عقارية بلغت حوالي 2.221 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، وهو ما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة.